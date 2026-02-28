Россияне нанесли авиаудар по Запорожской области, есть погибшая

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом в Телеграмме сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

"86-летняя женщина погибла в результате вражеской атаки. Россияне нанесли по Запорожскому району три удара КАБами", – говорится в сообщении.

По его словам, разрушены жилые дома, зафиксирован пожар, взрывной волной повреждены дома рядом.

В настоящее время на месте атаки работают все необходимые службы.

Как сообщалось, Украина и РФ согласовали локальное перемирие у ЗАЭС в Запорожской области. За этим следит МАГАТЭ.