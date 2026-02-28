Россияне нанесли авиаудар по Запорожской области, есть погибшая
В результате вражеской атаки 28 февраля погибла 86-летняя женщина
Как передает RegioNews, об этом в Телеграмме сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
"86-летняя женщина погибла в результате вражеской атаки. Россияне нанесли по Запорожскому району три удара КАБами", – говорится в сообщении.
По его словам, разрушены жилые дома, зафиксирован пожар, взрывной волной повреждены дома рядом.
В настоящее время на месте атаки работают все необходимые службы.
Как сообщалось, Украина и РФ согласовали локальное перемирие у ЗАЭС в Запорожской области. За этим следит МАГАТЭ.
Дроновой удар в Запорожском районе: травмирован подросток и еще три человекаВсе новости »
27 февраля 2026, 07:04В Запорожье россияне убили человека из артиллерии
25 февраля 2026, 17:30
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
РФ может выйти из переговоров, если Украина не согласится отдать Донбасс, – СМИ
28 февраля 2026, 16:20В Израиле заявили о ликвидации Верховного лидера Ирана Али Хаменеи
28 февраля 2026, 15:55РФ атаковала автомобиль Укрпочты в Сумской области
28 февраля 2026, 14:49Украинские пограничники высокоточно уничтожают врага на Северо-Слобожанском направлении
28 февраля 2026, 14:14В Днепре российский беспилотник упал возле дома мэра Филатова
28 февраля 2026, 13:35В Винницкой области задержали иностранца, который за 12 000 долларов переправлял мужчин за границу
28 февраля 2026, 13:07В Дубае раздаются мощные взрывы, началась эвакуация
28 февраля 2026, 11:59В украинском МИД отреагировали на военную операцию США и Израиля на территории Ирана
28 февраля 2026, 11:47Псевдомагазин автомобильных шин обманул жителя Тернополя на 14 000 гривен
28 февраля 2026, 11:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все блоги »