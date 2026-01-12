В Киеве прорвало трубы: жители жалуются на отсутствие отопления и света
В соцсетях жители одного из киевских домов сообщают о прорыве труб. Из-за того, что коммунальщики не спустили воду, система отопления в доме вышла из строя
Об этом сообщает RegioNews.
Другие жители соседних домов тоже жалуются на проблемы с отоплением и водоснабжением.
В комментариях под постом люди разделились на два лагеря: одни возмущаются, другие же отмечают, что в Украине война, поэтому нужно терпеть.
Напомним, по словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко , ситуация с электроэнергией в столице улучшится ориентировочно 15 января. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.
Как известно, на днях россияне совершили одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Киева за все время полномасштабной войны.
