Завтра в Украине ожидается до 24 градусов мороза

иллюстративное фото: из открытых источников

В понедельник, 12 января, в Украине воздержатся морозы. Местами столбики термометров опустятся ниже -20 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, в ночь на 12 января ожидается -12...-18 градусов, на крайнем севере -18...-24, на юго-западе Украины -7...-12 градусов, в южной части -4...-6 градусов.

Завтра днем в северной части будет -7...-13 градусов, на остальной территории -3...-9 градусов, на юге -2...-4 градуса.

В большинстве областей Украины без осадков. Снег возможен только в западных областях.

В Киеве понедельник ожидается очень холодным. Ночью -14...-18, днем -10...-13 градусов. Без осадков.

"В дальнейшем в Украине морозы будут продолжаться. Послабления будут, но не прекращение мороза, колебания", – подытожила Н.Диденко.

