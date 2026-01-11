Завтра в Украине ожидается до 24 градусов мороза

16:38  11 января
иллюстративное фото: из открытых источников
В понедельник, 12 января, в Украине воздержатся морозы. Местами столбики термометров опустятся ниже -20 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, в ночь на 12 января ожидается -12...-18 градусов, на крайнем севере -18...-24, на юго-западе Украины -7...-12 градусов, в южной части -4...-6 градусов.

Завтра днем в северной части будет -7...-13 градусов, на остальной территории -3...-9 градусов, на юге -2...-4 градуса.

В большинстве областей Украины без осадков. Снег возможен только в западных областях.

В Киеве понедельник ожидается очень холодным. Ночью -14...-18, днем -10...-13 градусов. Без осадков.

"В дальнейшем в Украине морозы будут продолжаться. Послабления будут, но не прекращение мороза, колебания", – подытожила Н.Диденко.

Раньше мы сообщали о том, какой будет погода в январе. По данным Укргидрометцентра, в начале 2026 ожидается по-настоящему зимняя погода.

06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
