Завтра в Украине ожидается до 24 градусов мороза
В понедельник, 12 января, в Украине воздержатся морозы. Местами столбики термометров опустятся ниже -20 градусов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.
По ее словам, в ночь на 12 января ожидается -12...-18 градусов, на крайнем севере -18...-24, на юго-западе Украины -7...-12 градусов, в южной части -4...-6 градусов.
Завтра днем в северной части будет -7...-13 градусов, на остальной территории -3...-9 градусов, на юге -2...-4 градуса.
В большинстве областей Украины без осадков. Снег возможен только в западных областях.
В Киеве понедельник ожидается очень холодным. Ночью -14...-18, днем -10...-13 градусов. Без осадков.
"В дальнейшем в Украине морозы будут продолжаться. Послабления будут, но не прекращение мороза, колебания", – подытожила Н.Диденко.
