Из-за существенного ухудшения погодных условий школы переходят на дистанционное обучение

иллюстративное фото: из открытых источников

Школы в Украине переходят на дистанционное обучение в связи с ухудшением погодных условий

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.

По ее словам, МОН вместе с другими центральными органами исполнительной власти, областными и Киевской городской военными администрациями должны безотлагательно проработать вопросы:

• временного прекращения образовательного процесса в очном формате

• перехода на дистанционное обучение или продление зимних каникул не менее 19 января 2026 года

Речь идет о заведениях дошкольного образования, общего среднего, профессионального профессионального высшего и высшего образования.

Решения будут приниматься безотлагательно с учетом выводов комиссий ТЭБ и ЧС и реальной ситуации в регионах.

Ранее Зеленский заявил, что Правительство готовит разрешение работать дома из-за погодных условий. Речь идет о работниках некритических учреждений.