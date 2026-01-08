20:11  08 января
Почти полмиллиона человек в Полтавской области могут остаться без воды
18:53  08 января
Россияне ударили баллистикой по жилым домам в Кривом Роге
15:50  08 января
Спасатели призвали украинцев никуда не уезжать из-за возможной критической ситуации на дорогах
08 января 2026, 20:36

Из-за существенного ухудшения погодных условий школы переходят на дистанционное обучение

08 января 2026, 20:36
иллюстративное фото: из открытых источников
Школы в Украине переходят на дистанционное обучение в связи с ухудшением погодных условий

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.

По ее словам, МОН вместе с другими центральными органами исполнительной власти, областными и Киевской городской военными администрациями должны безотлагательно проработать вопросы:

• временного прекращения образовательного процесса в очном формате

• перехода на дистанционное обучение или продление зимних каникул не менее 19 января 2026 года

Речь идет о заведениях дошкольного образования, общего среднего, профессионального профессионального высшего и высшего образования.

Решения будут приниматься безотлагательно с учетом выводов комиссий ТЭБ и ЧС и реальной ситуации в регионах.

Ранее Зеленский заявил, что Правительство готовит разрешение работать дома из-за погодных условий. Речь идет о работниках некритических учреждений.

Кабмин школы образование дистанционное обучение Свириденко Юлия Анатольевна
