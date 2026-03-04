Фото: полиция

ДТП произошло 2 марта в 15:30 в селе Гайворон Белоцерковского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Под колеса автомобиля ГАЗ попала 12-летняя девочка. Ребенок внезапно выбежал на дорогу в неразрешенном для перехода месте, впереди школьного автобуса "Богдан". 32-летний водитель микроавтобуса не успел вовремя отреагировать и сбил девочку.

Бессознательного ребенка с травмами госпитализировали. Состояние девочки оценивают как тяжелое.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

