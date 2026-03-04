08:11  04 марта
В Житомире в частном дворе нашли 15 кг ртути
10:51  04 марта
В Херсоне задержали супругов, которые по заказу россиян корректировали атаки по городу
09:20  04 марта
В Черкасской области после столкновения с грузовиком легковушка вылетела в кювет: есть жертвы
UA | RU
UA | RU
04 марта 2026, 10:26

Выбежала из-за школьного автобуса: на Киевщине микроавтобус сбил 12-летнюю девочку

04 марта 2026, 10:26
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

ДТП произошло 2 марта в 15:30 в селе Гайворон Белоцерковского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Под колеса автомобиля ГАЗ попала 12-летняя девочка. Ребенок внезапно выбежал на дорогу в неразрешенном для перехода месте, впереди школьного автобуса "Богдан". 32-летний водитель микроавтобуса не успел вовремя отреагировать и сбил девочку.

Бессознательного ребенка с травмами госпитализировали. Состояние девочки оценивают как тяжелое.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Напомним, вечером 23 февраля в Черкасской области пьяная водитель Mercedes-Benz сбила пешехода и пыталась скрыться , но застряла в снегу. В результате ДТП 21-летний юноша получил травмы, его госпитализировали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область происшествия ДТП пострадавшая ребенок
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Смертельное ДТП в Винницкой области: легковушка превратилась в кучу металла
04 марта 2026, 12:10
Пьяная месть: в Киеве будут судить мужчину, который сжег кофейню на Лесном массиве
04 марта 2026, 11:49
"Боевые" для тыловиков и миллионные убытки: подозрение получил чиновник бригады на Запорожском направлении
04 марта 2026, 11:32
РФ атаковала энергетическую инфраструктуру: есть обесточивания в пяти областях
04 марта 2026, 11:14
В Херсоне задержали супругов, которые по заказу россиян корректировали атаки по городу
04 марта 2026, 10:51
В Киеве мужчина набросился на сестру с ножом
04 марта 2026, 10:38
Атака на поезд в Николаеве: что известно
04 марта 2026, 10:09
Россияне ударили по Сумам: возник пожар
04 марта 2026, 09:54
На Днепропетровщине мужчина провалился под лед на реке
04 марта 2026, 09:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »