Фото: СБУ

Служба безопасности задержала еще двух вражеских приспешников в Херсоне. Ими оказались местный охранник гаражного кооператива и его жена

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

В соцсетях фигурант оправдывал временную оккупацию левобережья Херсона и призвал к захвату областного центра.

При этом его жена занималась наведением российских обстрелов по громаде. Под видом прогулок с собакой она обходила местность, чтобы обнаружить и передать россиянам локации сил обороны.

Для контактов с оккупантами женщина сначала использовала свой мобильный телефон. Затем, для конспирации связи, российские спецслужбы с помощью дрона "перекинули" ей с левого берега сверток с новым смартфоном.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления обоих фигурантов и задержали их по месту жительства. Во время обысков у супругов изъяли мобильные телефоны с доказательствами работы на пользу РФ.

Задержанным объявили подозрение в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

