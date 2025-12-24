Правительство усилило контроль в отраслях электроэнергетики и теплоснабжения

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минэнерго.

Кабинет Министров Украины принял решение, которым усиливается государственный контроль в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в условиях военного положения. А именно, внес изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 13 марта 2022 № 303, что позволяет Государственной инспекции энергетического надзора Украины полноценно осуществлять мероприятия государственного энергетического надзора (контроля).

Согласно решению, Госэнергонадзор сможет контролировать соблюдение требований законодательства в отраслях электроэнергетики и теплоснабжения всех субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность в этих сферах, в частности производителей электрической энергии, оператора системы передачи и операторов системы распределения, а также теплоснабжающих предприятий в порядке, определенном ЗУ "Об основных принципах государственного надзора" в сфере регулирования.

"С целью предотвращения нарушений режима работы объединенной энергетической системы Украины или ее отдельных частей вследствие дефицита мощности и электроэнергии, снижения частоты, нарушения режима допустимых перетоков и перегрузки сетевых элементов, Госэнергонадзор будет иметь возможность проводить проверки субъектов электроэнергетики и теплоснабжения, в частности, в части своевременного выявления возможных организационно-технических и разработка организационно-технических мер по недопущению возникновения аварийных ситуаций в работе соответствующего оборудования в будущем", – говорится в сообщении.

