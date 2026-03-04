Фото: ГСЧС

Утром 4 марта российские военные в очередной раз нанесли удар по Сумам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате вражеской атаки возник пожар: огонь охватил нежилое помещение и гражданские автомобили, находившиеся внутри.

Из-за угрозы повторных ударов спасатели временно останавливали работы и уходили в безопасное место. Все очаги горения ликвидировали.

Предварительно, пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 4 марта враг атаковал Украину 149 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО обезвредили 129 беспилотников.