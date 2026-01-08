11:30  08 января
В Киеве "продавали" украинок для брака: цена вопроса 4 тысячи долларов
08:36  08 января
В Ровенской области военные ТЦК применили слезоточивый газ против 15-летней девушки
06:24  08 января
Смертельное ДТП на Житомирщине: легковушка вылетела с дороги и врезалась в столб
08 января 2026, 08:11

В Днепре продлили школьные каникулы – мэр объяснил причину

08 января 2026, 08:11
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В школах Днепра каникулы продлили еще на двое суток из-за проблем с электроснабжением, вызванных российской атакой

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов, передает RegioNews .

"Каникулы в школах продлены еще на двое суток", – написал он.

По его словам, в городе все больницы переведены на генераторы, обеспечены необходимые запасы воды и лечебный процесс не останавливается.

Водоотвод в домах также поддерживается альтернативными источниками питания.

В разных районах Днепра сейчас работает около 130 колонок с технической водой. При необходимости, будут развернуты пункты несокрушимости – сейчас их в городе 89, отметил мэр.

Как известно, сегодня 8 января в Днепре из-за обесточивания электротранспорта временно заменят автобусами, а количество подвижного состава на маршрутах будет увеличено.

Напомним, в ночь на 7 января россияне атаковали Днепр "шахедами". В результате обстрела в городе вспыхнули пожары. Известно о восьми пострадавших. Кроме того, в этот день оккупационные войска массированно атаковали Кривой Рог.

война школы образование больницы дети Днепр каникулы атака отключения света пункты несокрушимости
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
