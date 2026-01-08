В Днепре продлили школьные каникулы – мэр объяснил причину

Иллюстративное фото: из открытых источников

В школах Днепра каникулы продлили еще на двое суток из-за проблем с электроснабжением, вызванных российской атакой

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов, передает RegioNews .

"Каникулы в школах продлены еще на двое суток", – написал он.

По его словам, в городе все больницы переведены на генераторы, обеспечены необходимые запасы воды и лечебный процесс не останавливается.

Водоотвод в домах также поддерживается альтернативными источниками питания.

В разных районах Днепра сейчас работает около 130 колонок с технической водой. При необходимости, будут развернуты пункты несокрушимости – сейчас их в городе 89, отметил мэр.

Как известно, сегодня 8 января в Днепре из-за обесточивания электротранспорта временно заменят автобусами, а количество подвижного состава на маршрутах будет увеличено.

Напомним, в ночь на 7 января россияне атаковали Днепр "шахедами". В результате обстрела в городе вспыхнули пожары. Известно о восьми пострадавших. Кроме того, в этот день оккупационные войска массированно атаковали Кривой Рог.