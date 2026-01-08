Украинцам разрешат работать дома из-за погодных условий

иллюстративное фото: из открытых источников

Кабмин подготовит решение на время опасных погодных условий разрешить людям, не работающим в критических учреждениях, работать из дома

Как передает RegioNews, об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время традиционного обращения к украинцам.

"В разных регионах значительно ухудшились погодные условия – много проблем на дорогах, проблемы с сетями. Фактически, это чрезвычайный режим для всех служб. И договорились с премьер-министром Украины, что правительство подготовит решение – на время таких погодных условий, на днях, чтобы обеспечить возможность для некритических учреждений, обычных офисов оставить людей дома", – отметил он.

Зеленский добавил, что во взаимодействии с местными властями должны быть определены параметры работы школ в таких условиях на этой неделе и на следующей.

Как сообщалось, Владимир Зеленский сменил руководителей четырех областных военных администрации. До этого он анонсировал важные кадровые изменения.