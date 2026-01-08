17:44  08 января
Как будут выключать свет 9 января
15:50  08 января
Спасатели призвали украинцев никуда не уезжать из-за возможной критической ситуации на дорогах
12:44  08 января
В Киеве приспустили самый большой флаг Украины
UA | RU
UA | RU
08 января 2026, 20:25

Украинцам разрешат работать дома из-за погодных условий

08 января 2026, 20:25
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабмин подготовит решение на время опасных погодных условий разрешить людям, не работающим в критических учреждениях, работать из дома

Как передает RegioNews, об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время традиционного обращения к украинцам.

"В разных регионах значительно ухудшились погодные условия – много проблем на дорогах, проблемы с сетями. Фактически, это чрезвычайный режим для всех служб. И договорились с премьер-министром Украины, что правительство подготовит решение – на время таких погодных условий, на днях, чтобы обеспечить возможность для некритических учреждений, обычных офисов оставить людей дома", – отметил он.

Зеленский добавил, что во взаимодействии с местными властями должны быть определены параметры работы школ в таких условиях на этой неделе и на следующей.

Как сообщалось, Владимир Зеленский сменил руководителей четырех областных военных администрации. До этого он анонсировал важные кадровые изменения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Владимир Зеленский экономика Кабмин работа
Зеленский встретился с Кулебой: "Рад, что Дмитрий – в команде"
05 января 2026, 15:39
Зеленский анонсировал новые назначения руководителей ОВА в пяти областях
03 января 2026, 17:28
Зеленский заявил, что мирное соглашение готово на 90%
01 января 2026, 08:36
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Почти полмиллиона человек в Полтавской области могут остаться без воды
08 января 2026, 20:11
Зеленский сменил руководителей четырех областных военных администрации
08 января 2026, 19:49
Нардепу Скороход изменили меру пресечения
08 января 2026, 19:29
Бил по голове и груди: на Киевщине мужчина избил сожительницу до смерти
08 января 2026, 19:15
Хлеб в Украине будет дорожать: эксперты рассказали, что будет с ценами в 2026 году
08 января 2026, 19:00
Вместо ринопластики получила паралич лица: в Киеве хирург изуродовал лицо пациентке
08 января 2026, 18:55
Россияне ударили баллистикой по жилым домам в Кривом Роге
08 января 2026, 18:53
На Львовщине будут судить наркодельца, бегавшего от правосудия восемь лет
08 января 2026, 18:35
В Ровенской области будут судить водителя. который насмерть сбил велосипедиста
08 января 2026, 18:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Все блоги »