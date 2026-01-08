17:44  08 січня
Як вимикатимуть світло 9 січня
15:50  08 січня
Рятувальники закликали українців нікуди не виїжджати через можливу критичну ситуацію на дорогах
12:44  08 січня
У Києві приспустили найбільший прапор України
08 січня 2026, 20:36

Через суттєве погіршення погодних умов школи переходять на дистанційне навчання

08 січня 2026, 20:36
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Школи в Україні переходять на дистанційне навчання у зв'язку із суттєвим погіршенням погодних умов

Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, передає RegioNews.

За її словами, МОН разом з іншими центральними органами виконавчої влади, обласними та Київською міською військовими адміністраціями мають невідкладно опрацювати питання щодо:

• тимчасового припинення освітнього процесу в очному форматі

• переходу на дистанційне навчання або продовження зимових канікул щонайменше до 19 січня 2026 року

Йдеться про заклади дошкільної освіти, загальної середньої, професійної фахової передвищої та вищої освіти.

Рішення ухвалюватимуться невідкладно з урахуванням висновків комісій ТЕБ та НС і реальної ситуації в регіонах.

Раніше Зеленський заявив, що Уряд готує дозвіл працювати вдома через погодні умови. Йдеться про працівників некритичних установ.

