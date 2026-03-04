В Киеве мужчина набросился на сестру с ножом

Иллюстративное фото

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

В конце прошлого года 56-летняя жительница столицы обратилась в полицию. Она рассказала, что ее брат ударил ее ножом. Это произошло, когда 43-летний мужчина был в гостях у старшей сестры. Во время конфликта он схватил нож и трижды ударил им женщину в шею, а также ранил ей руку. После этого он просто ушел и не оказывал ей помощи.

"Следователи процессуального руководства Подольской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Обвиняемый находится под стражей, ему грозит в 1

