08:11  04 марта
В Житомире в частном дворе нашли 15 кг ртути
10:51  04 марта
В Херсоне задержали супругов, которые по заказу россиян корректировали атаки по городу
09:20  04 марта
В Черкасской области после столкновения с грузовиком легковушка вылетела в кювет: есть жертвы
04 марта 2026, 10:38

В Киеве мужчина набросился на сестру с ножом

04 марта 2026, 10:38
Иллюстративное фото
В Киеве 43-летний мужчина предстанет перед судом. Ему грозит заключение из-за покушения на сестру

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

В конце прошлого года 56-летняя жительница столицы обратилась в полицию. Она рассказала, что ее брат ударил ее ножом. Это произошло, когда 43-летний мужчина был в гостях у старшей сестры. Во время конфликта он схватил нож и трижды ударил им женщину в шею, а также ранил ей руку. После этого он просто ушел и не оказывал ей помощи.

"Следователи процессуального руководства Подольской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Обвиняемый находится под стражей, ему грозит в 1

Напомним, в Николаеве мужчина из-за ревности убил жену и застрелился после нескольких недель жизни с телом. На месте происшествия была найдена предсмертная записка. Полиция открыла уголовные производства по статьям об умышленном убийстве и самоубийстве.

Киев полиция покушение
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Смертельное ДТП в Винницкой области: легковушка превратилась в кучу металла
04 марта 2026, 12:10
Пьяная месть: в Киеве будут судить мужчину, который сжег кофейню на Лесном массиве
04 марта 2026, 11:49
"Боевые" для тыловиков и миллионные убытки: подозрение получил чиновник бригады на Запорожском направлении
04 марта 2026, 11:32
РФ атаковала энергетическую инфраструктуру: есть обесточивания в пяти областях
04 марта 2026, 11:14
В Херсоне задержали супругов, которые по заказу россиян корректировали атаки по городу
04 марта 2026, 10:51
Выбежала из-за школьного автобуса: на Киевщине микроавтобус сбил 12-летнюю девочку
04 марта 2026, 10:26
Атака на поезд в Николаеве: что известно
04 марта 2026, 10:09
Россияне ударили по Сумам: возник пожар
04 марта 2026, 09:54
На Днепропетровщине мужчина провалился под лед на реке
04 марта 2026, 09:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги