Атака на поезд в Николаеве: что известно

Фото: Кулеба

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает RegioNews.

Утром 4 марта в Николаеве вражеский беспилотник попал в поезд. Он был пуст и прибыл на техническое обслуживание.

Получил ранения один сотрудник Укрзализныци. Ему оказали всю необходимую медпомощь.

Также Кулеба добавил, что вечером 3 марта россияне пытались атаковать дроном пассажирский поезд сообщением "Днепр – Ковель".

Железнодорожники быстро остановили поезд и превентивно эвакуировали пассажиров. Вражеский БПЛА попал в нескольких метрах от локомотива. Люди не пострадали. Когда угроза прошла, поезд продолжил движение.

Напомним, 2 марта в Криворожском районе Днепропетровской области вражеский дрон ударил по одному из вагонов пригородного поезда. Погиб 75-летний мужчина, пострадали 10 человек.