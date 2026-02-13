В "Киевтеплоэнерго" пришли с обысками

иллюстративное фото: из открытых источников

Обыски в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго", которые начались после очередного обстрела Киева, привели к приостановке работы предприятия

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев-24", передает RegioNews.

"Сегодня 30 работников "Киевтеплоэнерго" пришли на работу - выемка документов. Работников у нас крайне мало, большое количество мобилизовано, один работает за троих", - отметил мэр города.

По словам Кличко, из-за обысков сотрудники были вынуждены отвлекаться от работы по восстановлению теплоснабжения и помощи жителям города.

Напомним, после массированной атаки ночью 12 февраля, в результате повреждения объектов критической инфраструктуры, почти 2600 домов в Киеве оказались без тепла.