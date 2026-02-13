Мирное соглашение между Украиной и РФ: Трамп призвал Зеленского к действиям

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

"Зеленскому придется приступить к действиям. Россия хочет заключить соглашение, и Зеленскому придется приступить к действиям. В противном случае он упустит отличную возможность", – заявил Трамп.

Напомним, Зеленский на днях заявил, что готов встретиться с российским лидером Путиным где угодно, но не в Москве. Перед этим он заявил, что о возможности переговоров с россиянами по завершению войны.

Ранее стало известно, что следующий раунд трехсторонних переговоров по окончании войны в Украине состоится в Швейцарии 17-18 февраля.