13 февраля 2026, 20:35

Танго для военных и их семей: в Тернополе стартовал новый проект для защитников и их близких

13 февраля 2026, 20:35
Фото из открытых источников
12 февраля стартовал новый проект Тернопольской областной ячейки ОО "Защита государства". Защитники и защитницы вместе со своими близкими могут присоединиться к танцевальным вечерам

Об этом сообщает ОО "Защита Государства", передает RegioNews.

Представительница Тернопольской областной организации ОО "Защита Государства" Светлана Чернописская отметила, что занятия по танго могут помочь восстановить эмоциональное равновесие, укрепить взаимопонимание в семье и найти внутренний ресурс.

Среди участников — супруги Боченко. Антон – бывший военный. По его словам, он решил пойти на эти занятия, чтобы "переключиться" от тяжелых воспоминаний.

Занятия проводит профессиональная хореографиня, руководитель танцевальной студии "Жемчужина" Татьяна Пристаецкая. Все детали и регистрация по телефону: (098) 666-70-64.

Напомним, в Харьковской области ветеранский бизнес может получить компенсацию за приобретенные товары. Украинский ветеранский фонд Минветеранов компенсирует до 20 тысяч гривен на покупку товаров и предметов ведения ветеранского бизнеса.

ГО Захист Держави военные волонтеры
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
