Танго для военных и их семей: в Тернополе стартовал новый проект для защитников и их близких

12 февраля стартовал новый проект Тернопольской областной ячейки ОО "Защита государства". Защитники и защитницы вместе со своими близкими могут присоединиться к танцевальным вечерам

Об этом сообщает ОО "Защита Государства", передает RegioNews.

Представительница Тернопольской областной организации ОО "Защита Государства" Светлана Чернописская отметила, что занятия по танго могут помочь восстановить эмоциональное равновесие, укрепить взаимопонимание в семье и найти внутренний ресурс.

Среди участников — супруги Боченко. Антон – бывший военный. По его словам, он решил пойти на эти занятия, чтобы "переключиться" от тяжелых воспоминаний.

Занятия проводит профессиональная хореографиня, руководитель танцевальной студии "Жемчужина" Татьяна Пристаецкая. Все детали и регистрация по телефону: (098) 666-70-64.

Напомним, в Харьковской области ветеранский бизнес может получить компенсацию за приобретенные товары. Украинский ветеранский фонд Минветеранов компенсирует до 20 тысяч гривен на покупку товаров и предметов ведения ветеранского бизнеса.