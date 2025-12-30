09:44  30 декабря
30 декабря 2025, 07:45

Сырский: Численность ВСУ по мирному плану достаточна для отражения агрессии

30 декабря 2025, 07:45
Фото: Главное управление коммуникаций ВСУ
Численность военнослужащих Вооруженных сил Украины в размере 800 тысяч гарантирует эффективный отпор в случае возобновления вооруженной агрессии России

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил в интервью "24 Канал", передает RegioNews.

"Эта цифра действительно гарантирует нам отпор вооруженной агрессии в случае ее возобновления. Также эта цифра гарантирует нам плановый процесс мобилизации. То есть нас не ограничивают в мобилизации. Все наши мобилизационные показатели и возможности сохраняются. Сначала нам предлагали уменьшить количество наших военнослужащих до 600 тысяч. Но как раз цифра в 800 тысяч нас удовлетворяет", – отметил Сырский.

Он также прокомментировал вопросы отвода войск из Донбасса и других регионов:

"Мы люди военные, наша главная задача – защищать страну. Поэтому, конечно, в этих переговорах принимают участие и наши военные, прежде всего начальник Генштаба. Сам ход этих переговоров контролирует руководство нашего государства. Я думаю, что все эти вопросы еще неоднократно будут поднимать и обсуждать. Решения будут принимать обоснованно".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский презентовал 20-пунктный рамочный документ по окончании войны, предусматривающий сотрудничество Украины, США, Европы и России. Четвертый пункт документа предусматривает сохранение ВСУ на уровне 800 тысяч военнослужащих.

Читайте также: Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России

-

