"Оптимистически настроенный": Буданов прокомментировал заключение мира с РФ по плану США
Переговоры по завершению войны в Украине продолжаются. Диалог сложный и многосторонний
Как передает RegioNews, об этом в интервью Forbes заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
По словам Буданова, он лично участвует в мирных переговорах и может оценить намерения США, "считывая тонкие сигналы и открытые требования команды Белого дома".
"Я могу сказать, что настроен оптимистично по поводу будущего", – заявил Буданов.
Также руководитель ГУР добавил, что переговоры с американцами многосторонние и сложные, а не просто двусторонние.
Ранее спецпосланник президента США Стив Виткофф подвел итоги переговоров по возможному мирному урегулированию войны с украинской и российской сторонами, а также европейскими партнерами.