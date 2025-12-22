"Оптимистически настроенный": Буданов прокомментировал заключение мира с РФ по плану США

иллюстративное фото: из открытых источников

Переговоры по завершению войны в Украине продолжаются. Диалог сложный и многосторонний

Как передает RegioNews, об этом в интервью Forbes заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По словам Буданова, он лично участвует в мирных переговорах и может оценить намерения США, "считывая тонкие сигналы и открытые требования команды Белого дома".

"Я могу сказать, что настроен оптимистично по поводу будущего", – заявил Буданов.

Также руководитель ГУР добавил, что переговоры с американцами многосторонние и сложные, а не просто двусторонние.

Ранее спецпосланник президента США Стив Виткофф подвел итоги переговоров по возможному мирному урегулированию войны с украинской и российской сторонами, а также европейскими партнерами.