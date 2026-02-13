20:50  13 февраля
Как будут выключать свет 14 февраля
20:05  13 февраля
Во Львове задержали мужчину, которого ищет Интерпол
17:09  13 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
UA | RU
UA | RU
13 февраля 2026, 22:28

За год на укрытие в школах вытрачено более 4 миллиардов

13 февраля 2026, 22:28
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В прошлом году на образование и науку было направлено 410 миллиардов гривен, из которых 4,3 миллиарда были направлены на обустройство укрытий в заведениях общего среднего образования

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство финансов.

Как отмечается, значительные ресурсы направлены на обустройство укрытий в школах прифронтовых областей. Также особое внимание было уделено поддержке учителей, развитию инклюзивного образования и модернизации школьной инфраструктуры.

В частности, 4,3 млрд грн направили на обустройство укрытий в заведениях общего среднего образования.

Напомним, в конце 2025 года в Киеве появилось первое в Украине мобильное укрытие. Ее уже можно найти на карте укрытий.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина безопасность экономика школы укрытия
Как будут выключать свет 14 февраля
13 февраля 2026, 20:50
Пенсии в Украине повысят на 12%: пересчет с 1 марта
13 февраля 2026, 13:15
В Украине стремительно дорожают яйца и овощи
12 февраля 2026, 22:05
Все новости »
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
До 400 гривен за цветок и дороже: сколько в Киеве стоят букеты на День влюбленных
13 февраля 2026, 23:55
Мама последний раз видела их еще младенцами: из оккупированной Херсонщины спасли еще одну группу детей
13 февраля 2026, 23:35
Зеленский назвал самый большой компромисс, на который может пойти Украина в переговорах с РФ
13 февраля 2026, 23:04
В Киевской области поезд насмерть сбил женщину
13 февраля 2026, 22:55
В Черниговской области женщина родила дома двойню
13 февраля 2026, 22:45
На Буковине получил подозрение мужчина, похитивший 13-летнюю девочку:
13 февраля 2026, 22:40
В Харькове мужчина развращал 4-летнюю падчерицу
13 февраля 2026, 22:15
В "Киевтеплоэнерго" пришли с обысками
13 февраля 2026, 21:58
В Киеве мужчина продал метадон подростку – несовершеннолетний умер от передозировки
13 февраля 2026, 21:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »