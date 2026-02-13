За год на укрытие в школах вытрачено более 4 миллиардов

иллюстративное фото: из открытых источников

В прошлом году на образование и науку было направлено 410 миллиардов гривен, из которых 4,3 миллиарда были направлены на обустройство укрытий в заведениях общего среднего образования

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство финансов.

Как отмечается, значительные ресурсы направлены на обустройство укрытий в школах прифронтовых областей. Также особое внимание было уделено поддержке учителей, развитию инклюзивного образования и модернизации школьной инфраструктуры.

В частности, 4,3 млрд грн направили на обустройство укрытий в заведениях общего среднего образования.

Напомним, в конце 2025 года в Киеве появилось первое в Украине мобильное укрытие. Ее уже можно найти на карте укрытий.