За год на укрытие в школах вытрачено более 4 миллиардов
В прошлом году на образование и науку было направлено 410 миллиардов гривен, из которых 4,3 миллиарда были направлены на обустройство укрытий в заведениях общего среднего образования
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство финансов.
Как отмечается, значительные ресурсы направлены на обустройство укрытий в школах прифронтовых областей. Также особое внимание было уделено поддержке учителей, развитию инклюзивного образования и модернизации школьной инфраструктуры.
В частности, 4,3 млрд грн направили на обустройство укрытий в заведениях общего среднего образования.
Напомним, в конце 2025 года в Киеве появилось первое в Украине мобильное укрытие. Ее уже можно найти на карте укрытий.
