13 февраля 2026, 21:45

В Киеве мужчина продал метадон подростку – несовершеннолетний умер от передозировки

13 февраля 2026, 21:45
Фото: Нацполиция
В Киеве мужчине доложено о подозрении в сбыте метадона несовершеннолетнему. 17-летний парень скончался от передозировки запрещенными веществами

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В Киеве сообщили о подозрении 20-летнему дельцу, продавшему метадон и сильные лекарственные средства 17-летнему парню. Подросток впоследствии скончался от передозировки. Его тело обнаружили в одной из квартир Печерского района. Известно, что это квартира его девушки.

"Киевлянину, продавшему 17-летнему парню эти вещества, сообщено о подозрении в незаконном сбыте наркотиков и сильнодействующих лекарственных средств. Самая тяжелая санкция из статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на Днепропетровщине ликвидировали наркопритон, организованный пограничником. Фигуранты закупали наркотики на черном рынке, фасовали их и сбывали наркозависимым.

