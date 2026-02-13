20:50  13 февраля
13 февраля 2026, 22:15

В Харькове мужчина развращал 4-летнюю падчерицу

13 февраля 2026, 22:15
Фото: Нацполиция
В Харькове задержали 42-летнего мужчину, который развращал 4-летнюю падчерицу. Он фотографировал девочку и снимал на видео ее обнаженную

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, у 42-летнего мужчины на компьютере было около 23 тысяч файлов с детской порнографией, которую он скачал через интернет. Также обнаружили около 500 файлов видеозаписей обнаженной маленькой девочки и фото ее половых органов.

"Установлено, что мужчина совершал развратные действия в отношении своей четырехлетней падчерицы, а именно создавал фото и видеоматериалы с признаками детской порнографии с ее участием", - говорят в прокуратуре.

Сейчас он задержан. Мужчине грозит заключение до 8 лет.

Напомним, правоохранители объявили подозрение жителю Житомирского района, который неоднократно насиловал и совершал сексуальное насилие в отношении двух малолетних падчериц.

13 февраля 2026
