В Харькове мужчина развращал 4-летнюю падчерицу

Фото: Нацполиция

В Харькове задержали 42-летнего мужчину, который развращал 4-летнюю падчерицу. Он фотографировал девочку и снимал на видео ее обнаженную

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, у 42-летнего мужчины на компьютере было около 23 тысяч файлов с детской порнографией, которую он скачал через интернет. Также обнаружили около 500 файлов видеозаписей обнаженной маленькой девочки и фото ее половых органов.

"Установлено, что мужчина совершал развратные действия в отношении своей четырехлетней падчерицы, а именно создавал фото и видеоматериалы с признаками детской порнографии с ее участием", - говорят в прокуратуре.

Сейчас он задержан. Мужчине грозит заключение до 8 лет.

