Российская армия потеряла за сутки в Украине около 1200 военных
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1180 оккупантов, три танка, шесть бронемашин и 13 артсистем. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли более 1 миллиона 205 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 29.12.25 ориентировочно составили:
Напомним, Силы обороны Украины ударили по логистике и поразили бойцов бригады специального назначения РФ в Донецкой области.
23 декабря 2025
