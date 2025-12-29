07:17  29 декабря
Масштабный пожар на птицеферме на Буковине: погибли 5 тысяч кур
"Хочу сразиться с ним": Усик подтвердил бой с Уайлдером в следующем году
Сильная непогода парализовала дороги Ивано-Франковской области: спасатели эвакуировали 32 человека
Российские войска расстреляли трех бойцов ВСУ возле Гуляйполя – DeepState

Место расстрела украинских бойцов. Карта: DeepState
Российские военные расстреляли трех украинских защитников 20 декабря недалеко от Гуляйполя в Запорожской области

Об этом сообщает аналитический проект DeepState, передает RegioNews.

По информации источника, трагедия произошла, когда бойцы одной из механизированных бригад должны были занять позиции, ранее оставленные другим подразделением.

На указанной территории их уже ожидал враг, что привело к гибели троих военных.

Напомним, в Силах обороны Украины приступили к расследованию по факту возможного захвата российскими войсками одного из пунктов управления в Гуляйполе Запорожской области.

Ранее сообщалось, что армия РФ значительно усилила давление на Гуляйпольском направлении в Запорожской области. Вражеские подразделения пытались небольшими группами заходить в восточные районы Гуляйполя.

