Трамп и Зеленский могут встретиться во Флориде в конце декабря – СМИ

Встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского может состояться в воскресенье, 28 декабря

Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на неназванный источник, передает RegioNews.

Потенциальным местом встречи называют резиденцию Трампа Мар-а-Лаго в Флориде. Визит состоится "если все пойдет по плану".

Дипломатические источники отмечают, что сейчас царит атмосфера "осторожной интриги". Поскольку основные сложные вопросы до сих пор остаются нерешенными.

"Уровень конкретики выше, чем мы видели раньше. Но самые сложные вопросы – гарантии безопасности, обеспечение соблюдения и юридические обязательства России – по-прежнему остаются нерешенными", – рассказал он.

Как известно, по данным СМИ, из Москвы поступают сигналы, что Россия потребует существенных изменений в проект "мирного плана", согласованный Украиной и США.

Напомним, на этой неделе Владимир Зеленский раскрыл детали 20 пунктов проекта базового документа между Украиной, США, Россией и Европой об окончании войны.

