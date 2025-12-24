Зеленский: война с Россией обошлась Украине в 800 млрд долларов
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина оценивает общие потери от войны с Россией в 800 млрд долларов
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова главы государства во время общения с журналистами, передает RegioNews.
Средства планируют привлекать через разные фонды для послевоенного восстановления страны.
"800 млрд долларов – это наша общая оценка потерь от этой российской войны. Это то, о чем мы говорим с партнерами", – отметил президент.
По словам Зеленского, базовый проект документа об окончании войны предусматривает создание нескольких фондов, которые помогут:
- восстановить экономику Украины;
- реконструировать поврежденные районы и регионы;
- решать гуманитарные вопросы.
"Целью будет привлечение 800 млрд долл. за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств и взносов частного сектора, чтобы помочь Украине полностью реализовать свой потенциал", – добавил президент.
Напомним, Владимир Зеленский также раскрыл детали 20 пунктов проекта базового документа между Украиной, США, Россией и Европой об окончании войны.
