11:53  24 декабря
Укрзализныця запускает 16 дополнительных поездов на зимние праздники
11:49  24 декабря
Пожизненное заключение: в Ровно осудили мужчину за изнасилование 13-летней девочки
11:15  24 декабря
В Запорожье из реки вытащили тело женщины
UA | RU
UA | RU
24 декабря 2025, 12:33

Зеленский: война с Россией обошлась Украине в 800 млрд долларов

24 декабря 2025, 12:33
Читайте також українською мовою
Фото: Макс Левин
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина оценивает общие потери от войны с Россией в 800 млрд долларов

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова главы государства во время общения с журналистами, передает RegioNews.

Средства планируют привлекать через разные фонды для послевоенного восстановления страны.

"800 млрд долларов – это наша общая оценка потерь от этой российской войны. Это то, о чем мы говорим с партнерами", – отметил президент.

По словам Зеленского, базовый проект документа об окончании войны предусматривает создание нескольких фондов, которые помогут:

  • восстановить экономику Украины;
  • реконструировать поврежденные районы и регионы;
  • решать гуманитарные вопросы.

"Целью будет привлечение 800 млрд долл. за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств и взносов частного сектора, чтобы помочь Украине полностью реализовать свой потенциал", – добавил президент.

Напомним, Владимир Зеленский также раскрыл детали 20 пунктов проекта базового документа между Украиной, США, Россией и Европой об окончании войны.

Читайте также: Украина-2025: шесть главных событий, которые формировали наше будущее

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война деньги потери Зеленский Владимир мирное соглашение РФ
Мобилизацию могут сократить или отменить: объяснение Зеленского
24 декабря 2025, 10:56
Суверенитет, Донбасс и гарантии безопасности: Зеленский раскрыл все 20 пунктов мирного соглашения
24 декабря 2025, 10:35
Все новости »
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
В церковной традиции Рождественский сочельник называется Вечером Рождества Христова
24 декабря 2025, 14:13
На Закарпатье задержали двух наркодельцов, которые ввозили в Украину наркотики на 10 млн грн
24 декабря 2025, 13:50
В Винницкой области закрыли более 60 магазинов за продажу нелегальных жидкостей для электронных сигарет
24 декабря 2025, 13:39
Россияне нанесли удар по ТЭЦ под Харьковом: один погибший и 13 раненых
24 декабря 2025, 13:11
Взрыв в Москве: погибли два сотрудника МВД РФ, которые пытали украинцев – СМИ
24 декабря 2025, 12:48
"Шоколадка" под прикрытием: киевлянин продавал грибы под видом сладостей
24 декабря 2025, 12:25
На Тернопольщине мужчина умер в больнице после ДТП – полиция ищет виновника
24 декабря 2025, 12:14
Укрзализныця запускает 16 дополнительных поездов на зимние праздники
24 декабря 2025, 11:53
Пожизненное заключение: в Ровно осудили мужчину за изнасилование 13-летней девочки
24 декабря 2025, 11:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Остап Дроздов
Петр Шуклинов
Юрий Касьянов
Все блоги »