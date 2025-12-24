Зеленский: война с Россией обошлась Украине в 800 млрд долларов

Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина оценивает общие потери от войны с Россией в 800 млрд долларов

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова главы государства во время общения с журналистами, передает RegioNews.

Средства планируют привлекать через разные фонды для послевоенного восстановления страны.

"800 млрд долларов – это наша общая оценка потерь от этой российской войны. Это то, о чем мы говорим с партнерами", – отметил президент.

По словам Зеленского, базовый проект документа об окончании войны предусматривает создание нескольких фондов, которые помогут:

восстановить экономику Украины;

реконструировать поврежденные районы и регионы;

решать гуманитарные вопросы.

"Целью будет привлечение 800 млрд долл. за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств и взносов частного сектора, чтобы помочь Украине полностью реализовать свой потенциал", – добавил президент.

Напомним, Владимир Зеленский также раскрыл детали 20 пунктов проекта базового документа между Украиной, США, Россией и Европой об окончании войны.

Читайте также: Украина-2025: шесть главных событий, которые формировали наше будущее