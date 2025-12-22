17:52  22 декабря
В Укрэнерго предупредили украинцев об отключении света 23 декабря
В сети показали последствия удара РФ по поезду "Харьков-Ужгород"
Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
22 декабря 2025, 18:32

Праздничные дни под угрозой: Зеленский предупредил о массированных ударах по Украине

22 декабря 2025, 18:32
Фото: ЧЕСТНО
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможности массированного удара по стране в ближайшие дни

Об этом сообщает "Новости.LIVE", передает RegioNews.

По его словам, Россия не планирует соблюдать рождественское перемирие, и такие заявления властей РФ следует рассматривать как потенциальные запугивания.

В связи с этим Зеленский подчеркнул необходимость усилить разведку и обратить особое внимание на защиту критически важных объектов, городов и населенных пунктов. Он отметил, что особенно внимательными следует быть 23, 24 и 25 декабря, когда возможны массированные атаки.

Президент отметил, что ситуация осложняется из-за дефицита систем противовоздушной обороны, однако призвал военных максимально использовать имеющиеся ресурсы для защиты граждан. Глава государства также обратился к украинцам с просьбой быть бдительными в праздничные дни, поскольку возможные удары могут быть неожиданными и нанести ущерб гражданским объектам.

Ранее сообщалось, за неделю Россия выпустила по Украине значительное количество дронов и ракет. Больше всего пострадали Одесская и южные области, а службы продолжают работать над восстановлением нормальной жизни населения.

