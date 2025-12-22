17:52  22 декабря
В Укрэнерго предупредили украинцев об отключении света 23 декабря
15:50  22 декабря
В сети показали последствия удара РФ по поезду "Харьков-Ужгород"
15:19  22 декабря
Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
UA | RU
UA | RU
22 декабря 2025, 18:48

Украинцы потеряют доступ к популярному банку: счета закрывают из-за законодательства

22 декабря 2025, 18:48
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Британский необанк Revolut приостанавливает предоставление услуг пользователям в Украине из-за требований местного законодательства

Об этом сообщает "Forbes", передает RegioNews.

Сообщения об этом начали поступать украинским клиентам 22 декабря. Счета можно было открыть в начале года, когда компания расширила свою деятельность на украинский рынок.

У пользователей будет 60 дней, чтобы воспользоваться своими счетами и вывести средства. Revolut советует загрузить выписки, перевести деньги на внешние банковские счета и продать открытые позиции в криптовалюте и металлах. По истечении этого срока счета будут закрыты, а пользователи не смогут осуществлять карточные платежи, пополнять счета или снимать наличные.

Все неиспользованные средства конвертируются в евро и переводятся на внешний банковский счет пользователя. Revolut также обеспечит перечисление средств с совместных счетов и счетов Kids & Teens на основной счет перед закрытием. Если пользователь оплатил платный план и не сможет им воспользоваться, компания вернет средства.

В Revolut отмечают, что надеются возобновить работу в Украине в будущем, если изменится законодательная ситуация. Компания подчеркнула, что после закрытия любые платежи или переводы на счета будут автоматически отклонены и возвращены отправителям.

Напомним, тарифы мобильных операторов в Украине продолжают расти. Эксперты объясняют это подорожанием электроэнергии, топлива и влиянием инфляции на стоимость оборудования, что может ощутимо ударить по кошелькам абонентов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
банк Украина счет средства закрытие вывод средств
Праздничные дни под угрозой: Зеленский предупредил о массированных ударах по Украине
22 декабря 2025, 18:32
У Зеленского готовятся к выборам во время и после войны
22 декабря 2025, 17:25
"Оптимистически настроенный": Буданов прокомментировал заключение мира с РФ по плану США
22 декабря 2025, 16:39
Все новости »
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
Перечень болезней для непригодности к службе хотят сократить: что изменится
22 декабря 2025, 20:03
На трассе Киев–Одесса автомобиль врезался в отбойник: два человека в больнице
22 декабря 2025, 19:40
В Днепропетровской области трое раненых после обстрелов FPV-дронами и артиллерией
22 декабря 2025, 19:16
Сын не слушался: в Черкасской области мать избила малолетнего ребенка
22 декабря 2025, 18:45
Праздничные дни под угрозой: Зеленский предупредил о массированных ударах по Украине
22 декабря 2025, 18:32
Нетрезвый водитель в Ровно сбил женщину и ее 15-летнего сына: подробности трагедии
22 декабря 2025, 18:21
При честной мобилизации не было бы сотни тысяч СОЧ
22 декабря 2025, 18:17
На Полтавщине в огне погиб человек
22 декабря 2025, 18:10
ЕС передал Украине теплоэлектростанцию, которая обеспечит светом миллион украинцев
22 декабря 2025, 18:06
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Портников
Юрий Касьянов
Все блоги »