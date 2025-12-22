Фото: иллюстративное

Об этом сообщает "Forbes", передает RegioNews.

Сообщения об этом начали поступать украинским клиентам 22 декабря. Счета можно было открыть в начале года, когда компания расширила свою деятельность на украинский рынок.

У пользователей будет 60 дней, чтобы воспользоваться своими счетами и вывести средства. Revolut советует загрузить выписки, перевести деньги на внешние банковские счета и продать открытые позиции в криптовалюте и металлах. По истечении этого срока счета будут закрыты, а пользователи не смогут осуществлять карточные платежи, пополнять счета или снимать наличные.

Все неиспользованные средства конвертируются в евро и переводятся на внешний банковский счет пользователя. Revolut также обеспечит перечисление средств с совместных счетов и счетов Kids & Teens на основной счет перед закрытием. Если пользователь оплатил платный план и не сможет им воспользоваться, компания вернет средства.

В Revolut отмечают, что надеются возобновить работу в Украине в будущем, если изменится законодательная ситуация. Компания подчеркнула, что после закрытия любые платежи или переводы на счета будут автоматически отклонены и возвращены отправителям.

