08:23  22 грудня
У Франківську після вуличної бійки помер 18-річний хлопець
07:56  22 грудня
У Вінниці зіткнулися легковик та вантажівка: троє загиблих
18:24  21 грудня
Якою буде погода в перший день тижня: прогноз синоптиків на 22 грудня
22 грудня 2025, 09:26

Інцидент у центрі Кракова: п'яний українець протаранив огорожу церкви

22 грудня 2025, 09:26
Фото: Interia
У неділю, 21 грудня, вранці в центрі Кракова громадянин України за кермом Volkswagen Tiguan протаранив огорожу церкви Святого Хреста

Про це пише ZAHID.NET із посиланням на польське видання Interia, передає RegioNews.

Поліція повідомила, що рівень алкоголю в крові водія становив 1,68 проміле. За словами пресслужби воєводського управління поліції, "водій в’їхав в огорожу храму і завис на ній".

Сила удару була значною: автомобіль зачепився за огорожу та пошкодив частину стіни. Щоб витягти машину на проїжджу частину, знадобилося спеціальне обладнання, роботою займалися дві бригади з буксирування.

Водій не постраждав. Поліція його затримала. Після того, як він протверезіє, йому пред'являть звинувачення в керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, а також у пошкодженні інфраструктури церкви.

Нагадаємо, 20 грудня на автодорозі Київ–Чоп поблизу села Біла Криниця на Рівненщині сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю восьми транспортних засобів. Внаслідок ДТП постраждали троє людей.

Польща Краків аварія ДТП алкогольне сп'яніння водій поліція паркан церква
