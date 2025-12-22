Інцидент у центрі Кракова: п'яний українець протаранив огорожу церкви

Фото: Interia

У неділю, 21 грудня, вранці в центрі Кракова громадянин України за кермом Volkswagen Tiguan протаранив огорожу церкви Святого Хреста

Про це пише ZAHID.NET із посиланням на польське видання Interia, передає RegioNews.

Поліція повідомила, що рівень алкоголю в крові водія становив 1,68 проміле. За словами пресслужби воєводського управління поліції, "водій в’їхав в огорожу храму і завис на ній".

Сила удару була значною: автомобіль зачепився за огорожу та пошкодив частину стіни. Щоб витягти машину на проїжджу частину, знадобилося спеціальне обладнання, роботою займалися дві бригади з буксирування.

Водій не постраждав. Поліція його затримала. Після того, як він протверезіє, йому пред'являть звинувачення в керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, а також у пошкодженні інфраструктури церкви.

