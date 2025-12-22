Фото: полиция

ДТП произошло 21 декабря около четырех утра на Житомирском шоссе в Виннице

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате столкновения авто Ford с грузовиком MAN травмы, несовместимые с жизнью, получили три человека: 66-летний водитель легковушки и две его пассажирки 51 и 37 лет. Погибшие – жители Запорожской области.

Еще один травмированного пассажира, 36-летнего мужчину, госпитализировали.

За рулем грузовика находился 37-летний житель Харьковской области, он не пострадал.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Автомобили поместили на арестплощадку.

Напомним, 20 декабря в Ровенской области произошло масштабное ДТП с участием восьми транспортных средств. В результате ДТП пострадали три человека.