Росія запустила по Україні понад 90 БпЛА: скільки збила ППО
У ніч на 21 грудня РФ атакувала Україну 97 ударними безпілотниками. Близько 60 з них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряна оборона збила або подавила 75 ворожих БпЛА на півночі, півдні, заході та сході країни.
Зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 8 локаціях, а уламки збитих дронів впали на одній локації.
Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони знищили 1130 окупантів, 2 танки, 11 артсистем, одну бронемашину, а також 69 авто та спецтехніки.
