ВСУ за сутки уничтожили 1130 российских военных – Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1130 окупантов, 2 танка, 11 артсистем, одну бронемашину, а также 69 авто и спецтехники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 21.12.25 ориентировочно составили:
Напомним, бойцы спецподразделения ГУР "Призраки" через две недели нанесли восемь точных ударов по объектам военной инфраструктуры российских военных во временно оккупированном Крыму.
