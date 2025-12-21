ЗСУ за добу знищили 1130 російських військових – Генштаб
За минулу добу Сили оборони знищили 1130 окупантів, 2 танки, 11 артсистем, одну бронемашину, а також 69 авто та спецтехніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 21.12.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, бійці спецпідрозділу ГУР "Примари" за два тижні завдали вісім точних ударів по об'єктах військової інфраструктури російських військових у тимчасово окупованому Криму.
ЗСУ підтвердили: російські війська вивезли понад 50 цивільних із Сумщини
21 грудня 2025, 10:15Російський авіаудар по Ізюму: з-під завалів дістали тіла двох загиблих
21 грудня 2025, 09:12США запропонували Україні новий формат переговорів
20 грудня 2025, 18:40
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
Омбудсмен Лубінець відреагував на примусову депортацію 50 громадян із Сумщини
21 грудня 2025, 13:51Нічна бійка в центрі Києва: поліція шукає всіх учасників
21 грудня 2025, 13:38Пожежа на автосервісі в Рівному: горіли BMW і мотоцикл
21 грудня 2025, 12:54Росія запустила по Україні понад 90 БпЛА: скільки збила ППО
21 грудня 2025, 12:24Заяви Путіна на "Прямій лінії": що має значення для України
21 грудня 2025, 11:50У Києві жінка вдарила співмешканця ножем у шию: чоловік у тяжкому стані
21 грудня 2025, 10:38ЗСУ підтвердили: російські війська вивезли понад 50 цивільних із Сумщини
21 грудня 2025, 10:15На Рівненщині зіткнулися вісім авто: є постраждалі
21 грудня 2025, 09:28Російський авіаудар по Ізюму: з-під завалів дістали тіла двох загиблих
21 грудня 2025, 09:12
