Зеленский лишил государственных стипендий Бубку и Клочкову

Коллаж OBOZ.UA

Президент Украины Владимир Зеленский отменил выплаты государственных стипендий ряду известных спортсменов. Среди них легкоатлет Сергей Бубка и пловчиха Яна Клочкова

Об этом говорится в указе главы государства №967/2025, передает RegioNews.

Из документа стало известно, что Бубке стипендия была назначена указом президента от 30 января 2004 года, а Клочковой – от 15 июля 2009 года.

Оба спортсмена имеют статус многократных олимпийских чемпионов, однако их деятельность и позиция по полномасштабному вторжению РФ вызвали дискуссии.

Сергей Бубка уехал из Украины в начале войны и проживает за границей. Часть его бизнеса, в частности, фирма "Монблан" в Донецкой области, обслуживает оккупантов из "ДНР".

Яна Клочкова перебралась с сыном в оккупированный Крым и не комментирует вторжение РФ.

Кроме них, стипендии были прекращены для:

яхтсмена Евгения Браславца,

гимнаста Юрия Ермакова,

прыгуна в воду Ильи Кваши,

пловца Валерия Лозыка,

яхтсмена Игоря Матвиенко;

академической гребчихи Инны Фроловой

Указ вступает в силу дня опубликования.

Напомним, известная украинская спортсменка София Лискун заявила, что получила российское гражданство. По ее словам, она проживает в Москве и планирует выступать за российскую сборную.