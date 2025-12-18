08:56  18 декабря
В Одессе накрыли сеть нелегальных АЗС с фальсифицированным горючим
В Винницкой области в водоеме утонули двое рыбаков
На Буковине ветераны заявили о возможном мошенничестве во время протезирования
18 декабря 2025, 08:59

Зеленский лишил государственных стипендий Бубку и Клочкову

18 декабря 2025, 08:59
Коллаж OBOZ.UA
Президент Украины Владимир Зеленский отменил выплаты государственных стипендий ряду известных спортсменов. Среди них легкоатлет Сергей Бубка и пловчиха Яна Клочкова

Об этом говорится в указе главы государства №967/2025, передает RegioNews.

Из документа стало известно, что Бубке стипендия была назначена указом президента от 30 января 2004 года, а Клочковой – от 15 июля 2009 года.

Оба спортсмена имеют статус многократных олимпийских чемпионов, однако их деятельность и позиция по полномасштабному вторжению РФ вызвали дискуссии.

Сергей Бубка уехал из Украины в начале войны и проживает за границей. Часть его бизнеса, в частности, фирма "Монблан" в Донецкой области, обслуживает оккупантов из "ДНР".

Яна Клочкова перебралась с сыном в оккупированный Крым и не комментирует вторжение РФ.

Кроме них, стипендии были прекращены для:

  • яхтсмена Евгения Браславца,
  • гимнаста Юрия Ермакова,
  • прыгуна в воду Ильи Кваши,
  • пловца Валерия Лозыка,
  • яхтсмена Игоря Матвиенко;
  • академической гребчихи Инны Фроловой

Указ вступает в силу дня опубликования.

Напомним, известная украинская спортсменка София Лискун заявила, что получила российское гражданство. По ее словам, она проживает в Москве и планирует выступать за российскую сборную.

