Зеленский лишил государственных стипендий Бубку и Клочкову
Президент Украины Владимир Зеленский отменил выплаты государственных стипендий ряду известных спортсменов. Среди них легкоатлет Сергей Бубка и пловчиха Яна Клочкова
Об этом говорится в указе главы государства №967/2025, передает RegioNews.
Из документа стало известно, что Бубке стипендия была назначена указом президента от 30 января 2004 года, а Клочковой – от 15 июля 2009 года.
Оба спортсмена имеют статус многократных олимпийских чемпионов, однако их деятельность и позиция по полномасштабному вторжению РФ вызвали дискуссии.
Сергей Бубка уехал из Украины в начале войны и проживает за границей. Часть его бизнеса, в частности, фирма "Монблан" в Донецкой области, обслуживает оккупантов из "ДНР".
Яна Клочкова перебралась с сыном в оккупированный Крым и не комментирует вторжение РФ.
Кроме них, стипендии были прекращены для:
- яхтсмена Евгения Браславца,
- гимнаста Юрия Ермакова,
- прыгуна в воду Ильи Кваши,
- пловца Валерия Лозыка,
- яхтсмена Игоря Матвиенко;
- академической гребчихи Инны Фроловой
Указ вступает в силу дня опубликования.
Напомним, известная украинская спортсменка София Лискун заявила, что получила российское гражданство. По ее словам, она проживает в Москве и планирует выступать за российскую сборную.