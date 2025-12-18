Зеленський позбавив державних стипендій Бубку та Клочкову

Колаж OBOZ.UA

Президент України Володимир Зеленський скасував виплати державних стипендій для низки відомих спортсменів. Серед них легкоатлет Сергій Бубка та плавчиня Яна Клочкова

Про це йдеться в указі глави держави №967/2025, передає RegioNews.

З документа стало відомо, що Бубці стипендія була призначена указом президента від 30 січня 2004 року, а Клочковій – від 15 липня 2009 року.

Обидва спортсмени мають статус багаторазових олімпійських чемпіонів, проте їхня діяльність і позиція щодо повномасштабного вторгнення РФ викликали дискусії.

Сергій Бубка виїхав із України на початку війни та проживає за кордоном. Частина його бізнесу, зокрема фірма "Монблан" у Донецькій області, обслуговує окупантів із"ДНР".

Яна Клочкова перебралася з сином до окупованого Криму та не коментує вторгнення РФ.

Крім них, стипендії були припинені для:

яхтсмена Євгена Браславця,

гімнаста Юрія Єрмакова,

стрибуна у воду Іллі Кваші,

плавця Валерія Лозика,

яхтсмена Ігоря Матвієнка;

академічної веслувальниці Інни Фролової.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, відома українська спортсменка Софія Лискун заявила, що отримала російське громадянство. За її словами, тепер вона проживає у Москві та планує виступати за російську збірну.