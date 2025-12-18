08:26  18 грудня
Зеленський позбавив державних стипендій Бубку та Клочкову

18 грудня 2025, 08:59
Президент України Володимир Зеленський скасував виплати державних стипендій для низки відомих спортсменів. Серед них легкоатлет Сергій Бубка та плавчиня Яна Клочкова

Про це йдеться в указі глави держави №967/2025, передає RegioNews.

З документа стало відомо, що Бубці стипендія була призначена указом президента від 30 січня 2004 року, а Клочковій – від 15 липня 2009 року.

Обидва спортсмени мають статус багаторазових олімпійських чемпіонів, проте їхня діяльність і позиція щодо повномасштабного вторгнення РФ викликали дискусії.

Сергій Бубка виїхав із України на початку війни та проживає за кордоном. Частина його бізнесу, зокрема фірма "Монблан" у Донецькій області, обслуговує окупантів із"ДНР".

Яна Клочкова перебралася з сином до окупованого Криму та не коментує вторгнення РФ.

Крім них, стипендії були припинені для:

  • яхтсмена Євгена Браславця,
  • гімнаста Юрія Єрмакова,
  • стрибуна у воду Іллі Кваші,
  • плавця Валерія Лозика,
  • яхтсмена Ігоря Матвієнка;
  • академічної веслувальниці Інни Фролової.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, відома українська спортсменка Софія Лискун заявила, що отримала російське громадянство. За її словами, тепер вона проживає у Москві та планує виступати за російську збірну.

