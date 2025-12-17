Зеленський швидко зняв відео, а потім всіх стирали з лиця землі: що ж насправді відбувається у Куп'янську

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Днями Путін знову повторив своє твердження про окупацію Куп'янська, навіть попри те, що 12 грудня президент України Володимир Зеленський зняв відео у самому місті

Журналісти видання "Думка" з’ясували, що відбувається у Куп'янську.

Після візиту Зеленського в українських соціальних медіа розповсюджуються конспірологічні теорії про те, що президент нібито зняв ролик у іншому місці й насправді в Куп'янську не бував. Ці твердження охоче підтримують не лише проросійські сили, але й політичні опоненти Зеленського.

"Він швидко зняв відео, а всіх потім половину дня крили з чого тільки можна", – на умовах анонімності говорить військовий, відповідаючи на питання, чи був Зеленський у Куп'янську 12 грудня.

Як відомо, контрнаступальна операція Сил оборони України на цьому напрямку почала готуватися ще влітку. Станом на середину грудня 2025 року у Куп'янську відслідковуються декілька десятків російських рацій. Наразі триває зачистка населеного пункту.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що станом на 17 грудня Україна контролює 90% міста Куп'янськ. Ресурс Deep State, який має джерела серед військових, теж підтверджує успішний контрнаступ Сил оборони України на цьому напрямку.

Наразі можна лише констатувати одне, що операція в Куп'янську ведеться в режимі максимальної інформаційної тиші, тому про неї на загал дізналися лише після закріплення та утримання досягнень.

Раніше Зеленський пояснив, навіщо він їздив у Куп’янськ. За словами президента України, він поїхав до Куп'янська, щоб показати світові, що Путін бреше, що російські війська вже захопили місто.