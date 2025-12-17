14:04  17 грудня
В Одесі оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня
08:16  17 грудня
На Закарпатті чоловік погрожував підірвати прикордонний підрозділ
07:35  17 грудня
На Київщині внаслідок пожежі загинули дві людини
UA | RU
UA | RU
17 грудня 2025, 16:45

Зеленський швидко зняв відео, а потім всіх стирали з лиця землі: що ж насправді відбувається у Куп'янську

17 грудня 2025, 16:45
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Днями Путін знову повторив своє твердження про окупацію Куп'янська, навіть попри те, що 12 грудня президент України Володимир Зеленський зняв відео у самому місті

Журналісти видання "Думка" з’ясували, що відбувається у Куп'янську.

Після візиту Зеленського в українських соціальних медіа розповсюджуються конспірологічні теорії про те, що президент нібито зняв ролик у іншому місці й насправді в Куп'янську не бував. Ці твердження охоче підтримують не лише проросійські сили, але й політичні опоненти Зеленського.

"Він швидко зняв відео, а всіх потім половину дня крили з чого тільки можна", – на умовах анонімності говорить військовий, відповідаючи на питання, чи був Зеленський у Куп'янську 12 грудня.

Як відомо, контрнаступальна операція Сил оборони України на цьому напрямку почала готуватися ще влітку. Станом на середину грудня 2025 року у Куп'янську відслідковуються декілька десятків російських рацій. Наразі триває зачистка населеного пункту.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що станом на 17 грудня Україна контролює 90% міста Куп'янськ. Ресурс Deep State, який має джерела серед військових, теж підтверджує успішний контрнаступ Сил оборони України на цьому напрямку.

Наразі можна лише констатувати одне, що операція в Куп'янську ведеться в режимі максимальної інформаційної тиші, тому про неї на загал дізналися лише після закріплення та утримання досягнень.

Раніше Зеленський пояснив, навіщо він їздив у Куп’янськ. За словами президента України, він поїхав до Куп'янська, щоб показати світові, що Путін бреше, що російські війська вже захопили місто.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Володимир Зеленський Харківська область Купʼянський напрямок Куп'янськ
На Харківщині притягнули до відповідальності жінку, яка відмовилась евакуювати дітей
17 грудня 2025, 13:15
ЗСУ відкинули окупантів від Куп'янська та контролюють майже 90% міста – Сирський
17 грудня 2025, 12:17
Всі новини »
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
В Україні можуть запровадити новий податок
17 грудня 2025, 17:21
Жителя Хмельниччини засудили до 3 років ув’язнення за сприяння незаконному перетину держкордону
17 грудня 2025, 17:03
На Прикарпатті водій влаштував "перегони" і збив людину на смерть
17 грудня 2025, 16:55
У Києві іноземцям "продавали" українок для шлюбу
17 грудня 2025, 16:35
Слідча поліції купила у Києві нерухомість бізнес-класу за 100 тисяч доларів
17 грудня 2025, 16:14
На Київщині жінка під час сварки вбила коханого ножем
17 грудня 2025, 15:55
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
17 грудня 2025, 15:50
На Закарпатті двоє чоловіків жорстоко побили пенсіонерку заради вина
17 грудня 2025, 15:27
За 15 км від фронту на Запоріжжі: 150 дітей залишаються вдома попри атаки дронів
17 грудня 2025, 15:04
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Всі блоги »