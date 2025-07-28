В Киеве попрощаются с погибшей в плену журналисткой Викторией Рощиной

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8 августа в Киеве состоится прощание с украинской журналисткой Викторией Рощиной, погибшей в плену в прошлом году

Об этом пишет "Украинская правда", передает RegioNews.

Прощание начнется со службы в Михайловском соборе в 12:00.

В 13:00 на Майдане Незалежности состоится короткая гражданская церемония, а в 14:00 – похороны на Байковом кладбище.

Организаторами прощания стали коллеги Виктории из нескольких редакций, с которыми она сотрудничала.

Что известно о Виктории Рощине

Виктория Рощина – украинская журналистка, погибшая в российском плену в 2024 году. Она начала свою карьеру еще в подростковом возрасте, освещая судебные решения и уголовные события. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Рощина начала освещать жизнь на оккупированных территориях, в частности, осаду Мариуполя. Она работала в качестве фрилансера для таких медиа, как "Украинская правда", "Радио Свобода" и "Суспильне".

3 августа 2023 Рощина пропала без вести во время поездки в оккупированную часть Запорожской области для подготовки материала. Она была задержана русскими военными и удерживалась сначала в Энергодаре, а позже в Мелитополе. Впоследствии ее перевезли в Таганрог, где она находилась в СИЗО №2, известном своими жестокими условиями содержания.

В сентябре 2024 года российские власти сообщили отцу Рощино о ее смерти. Ее тело было возвращено в Украину в феврале 2025 года. В ходе судебно-медицинской экспертизы выявлены многочисленные признаки пыток, в частности ожоги, переломы ребер, следы от электрических ушибов и отсутствие органов, таких как мозг, глаза и часть трахеи, что свидетельствует о попытке скрыть причину смерти. Эти обстоятельства послужили основанием для расследования ее гибели как военного преступления.

Рощина была удостоена награды "Courage in Journalism" Международным фондом женщин в журналистике (IWMF) за свою отвагу и преданность профессии.

Напомним, в течение мая 2025 года на фронте погибли три работника СМИ.

Ранее сообщалось, что в Украине с начала полномасштабного российского вторжения погибли около 200 украинских художников и более 100 работников медиа.