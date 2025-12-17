Україну накриває хвиля ГРВІ та COVID-19: понад 133 тисячі хворих за тиждень

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У період з 8 до 14 грудня в Україні на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 133 094 людини. Це на 6,1% більше, ніж тижнем раніше

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

До лікарень з ускладненнями госпіталізували 3 542 пацієнти, серед яких 2 101 дитина. Усі отримали необхідну медичну допомогу. Кількість підтверджених випадків COVID-19 зросла на 3% – зареєстровано 454 випадки.

Більшість регіонів залишаються на фоновому рівні захворюваності на ГРВІ, однак в Івано-Франківській та Житомирській областях зафіксовано низький рівень перевищення епідемічного порога.

Від початку епідемічного сезону (29 вересня – 14 грудня) на ГРВІ перехворіло 1 333 085 людей, а на COVID-19 зареєстровано 18 287 випадків.

Медики наголошують, що найефективнішими методами профілактики є:

вакцинація;

дотримання правил особистої гігієни;

правильне харчування;

регулярне провітрювання приміщень;

уникнення тривалого перебування в місцях скупчення людей;

ізоляція вдома за появи симптомів застуди.

Нагадаємо, в Україні з 29 вересня офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.