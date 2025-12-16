22:19  16 грудня
РФ знову атакувала Одещину дронами
21:39  16 грудня
Росіяни продовжують просуватися на Донеччині
20:44  16 грудня
17 грудня в Україні буде хмарно і до +10 градусів
16 грудня 2025, 23:30

Олів'є в Україні подорожчало: скільки тепер коштуватиме популярна новорічна страва

16 грудня 2025, 23:30
Ілюстративне фото
В Україні одна з традиційних новорічних страв цьогоріч зросла в ціні. Фахівці підрахували, скільки грошей доведеться витратити на олів'є

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко зазначив, що новорічне меню зі страв, які є традиційними для середньостатистичної родини, цьогоріч подорожчало на 10,7%. Зокрема, йдеться про кондитерські вироби, м'ясні та рибні продукти.

Що стосується салату Олів'є, то на три кілограми традиційної рецептури доведеться витратити в середньому 406,87 гривні. Це на 5,8% більше, аніж минулого року.

Найдорожчим інгредієнтом страви в цьому році стала ковбаса: в залежності від виробника доведеться витратити в середньому 180 гривень за 0,5 кілограма. При цьому овочі подешевшали. Наприклад, ціни на картоплю впали на 57,6%, якщо порівнювати з минулим роком. Тобто, за 580 грамів заплатити треба лише 8,50 гривні в середньому.

Нагадаємо, раніше експерти рахували, скільки доведеться витратити на новорічний стіл. Ціни на продукти для популярних страв дорожче, аніж минулого року.

ціни овочі
