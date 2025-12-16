Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

У жовтні середня споживча ціна гречки в Україні у жовтні становила 40,37 гривні за кілограм. Це на 12% вище, аніж у вересні (тоді було 35,99 гривні за кілограм).

Якщо порівнювати з минулим роком, то гречка зросла в ціні на 30%. Зазначається, що крупа дорожчає в Україні вже четвертий місяць поспіль.

Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому у липні річна інфляція становила 14,1%.