17 грудня в Україні буде хмарно і до +10 градусів
У середу, 17-го грудня, у більшості областей України хоча й буде хмарно, проте істотних опадів не очікується
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди Наталки Діденко.
За її словами, температура повітря буде досить комфортна. Протягом дня середи передбачається +2…+5 градусів, на заході та у південній частині +4…+10 градусів, лише у південному Запоріжжі +2…+4 градуси.
Вітер переважно південного напрямку, помірний, часом рвучкий.
Вранці та ввечері тумани!
У Києві у середу опадів не очікується, часом південний вітер може бути поривчастим, некомфортним. Найближчої ночі в столиці очікується +2 градуси, завтра вдень +5 градусів.
Як повідомлялось, антициклон Frieda блокуватиме у вівторок опади в Україні. Тому 16 грудня буде без дощу та без снігу.