17 грудня в Україні буде хмарно і до +10 градусів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У середу, 17-го грудня, у більшості областей України хоча й буде хмарно, проте істотних опадів не очікується

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди Наталки Діденко.

За її словами, температура повітря буде досить комфортна. Протягом дня середи передбачається +2…+5 градусів, на заході та у південній частині +4…+10 градусів, лише у південному Запоріжжі +2…+4 градуси.

Вітер переважно південного напрямку, помірний, часом рвучкий.

Вранці та ввечері тумани!

У Києві у середу опадів не очікується, часом південний вітер може бути поривчастим, некомфортним. Найближчої ночі в столиці очікується +2 градуси, завтра вдень +5 градусів.

Як повідомлялось, антициклон Frieda блокуватиме у вівторок опади в Україні. Тому 16 грудня буде без дощу та без снігу.