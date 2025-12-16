Щодня о 09:00: Рада закріпила хвилину мовчання на законодавчому рівні
Верховна Рада підтримала законодавче закріплення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. За це проголосували 314 депутатів
Про це інформує RegioNews.
У пояснювальній записці зазначають, що щоденна хвилина мовчання має стати "важливим ритуалом подяки, пошани та пам'яті", який консолідує суспільство, формує культуру пам'яті й зміцнює відчуття єдності та національної ідентичності в умовах війни.
Також повідомлення про хвилину мовчання мають поширювати через медіа незалежно від форми власності та через системи оповіщення й інформування у сфері цивільного захисту.
Як відомо, щодня о 9:00 в Україні діє загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок російсько-української війни. Вона встановлена указом президента Володимира Зеленського № 143/2022 від 16 березня 2022 року.
Громадян, які перебувають на вулиці, закликають зупинитися та вшанувати загиблих військових хвилиною мовчання.