Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом ночі сили протиповітряної оборони працювали одразу в кількох регіонах, відбиваючи одну з масованих повітряних атак

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 14 грудня російські війська здійснили масштабну повітряну атаку по території України, застосувавши балістичну ракету та десятки ударних безпілотників. Повітряний напад розпочався близько 19:00 13 грудня і тривав упродовж ночі.

За даними Сил оборони, запуск ракети типу "Іскандер-М" відбувся з території Ростовської області РФ, а дрони запускали з кількох напрямків, зокрема з Орловської, Курської областей, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованого Криму.

До роботи залучали авіацію та мобільні групи

Загалом противник застосував 138 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотники інших типів, близько 85 із них були "шахедами". До відбиття повітряної атаки залучили авіацію, зенітні ракетні підрозділи, сили радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи. Оборонні дії велися одночасно на півночі, півдні та сході країни.

Станом на 08:30 протиповітряна оборона знищила або подавила 110 ворожих безпілотників. Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та десяти ударних дронів на шести локаціях. Інформація щодо наслідків ударів уточнюється, на місцях працюють відповідні служби.

Раніше повідомлялося, російські війська протягом кількох годин масовано обстрілювали три райони Дніпропетровської області, використовуючи ракети, FPV-дрони та артилерію по цивільних об'єктах та приватній забудові.