10:00  14 грудня
Унаслідок ДТП за участі двох авто на Івано-Франківщині травмувалися двоє пішоходів
13:58  13 грудня
У Вінниці 15-річний хлопець напав у під’їзді на 10-річну дівчинку
16:51  13 грудня
У Києві затримали 18-річну наркодилерку з великою партією "товару"
14 грудня 2025, 09:30

У ніч на 14 грудня РФ атакувала Україну ракетою "Іскандер-М" та 138 БпЛА

14 грудня 2025, 09:30
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Протягом ночі сили протиповітряної оборони працювали одразу в кількох регіонах, відбиваючи одну з масованих повітряних атак

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 14 грудня російські війська здійснили масштабну повітряну атаку по території України, застосувавши балістичну ракету та десятки ударних безпілотників. Повітряний напад розпочався близько 19:00 13 грудня і тривав упродовж ночі.

За даними Сил оборони, запуск ракети типу "Іскандер-М" відбувся з території Ростовської області РФ, а дрони запускали з кількох напрямків, зокрема з Орловської, Курської областей, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованого Криму.

До роботи залучали авіацію та мобільні групи

Загалом противник застосував 138 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотники інших типів, близько 85 із них були "шахедами". До відбиття повітряної атаки залучили авіацію, зенітні ракетні підрозділи, сили радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи. Оборонні дії велися одночасно на півночі, півдні та сході країни.

Станом на 08:30 протиповітряна оборона знищила або подавила 110 ворожих безпілотників. Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та десяти ударних дронів на шести локаціях. Інформація щодо наслідків ударів уточнюється, на місцях працюють відповідні служби.

Раніше повідомлялося, російські війська протягом кількох годин масовано обстрілювали три райони Дніпропетровської області, використовуючи ракети, FPV-дрони та артилерію по цивільних об'єктах та приватній забудові.

12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
