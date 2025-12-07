До 16 часов без света: в Укрэнерго озвучили графики ограничений на 8 декабря
В понедельник, 8 декабря, в Украине снова будут действовать ограничения электроэнергии. Причиной являются последствия российских обстрелов
Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.
Согласно сообщению энергетиков, ограничения будут следующими:
- Графики почасовых отключений – с 00:00 до 23:59 – объемом от 2,5 до 4 очередей;
- Графики ограничения мощности – с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - предупредили украинцев.
Напомним, власти Украины работают над тем, чтобы в ближайшие дни сократить отключение электроэнергии для общин и критической инфраструктуры. Об этом заявили в Кабмине.
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
В Харьковской области мужчина взорвался на взрывчатке
07 декабря 2025, 20:55Ведущая Леся Никитюк переехала из Киева: она призналась, почему приняла такое решение
07 декабря 2025, 20:30В Ивано-Франковске женщина с ножом напала на прохожих
07 декабря 2025, 20:15Звезда Холостяка София Шамия рассказала, сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы быть с ней
07 декабря 2025, 19:30Вылез на вагон электрички: в Киеве погиб подросток
07 декабря 2025, 18:55Цены на тепличные огурцы в Украине растут: что будет дальше
07 декабря 2025, 18:30Житель Черновцов попался на границе с "яблоками" на миллион
07 декабря 2025, 18:15В Харькове BMW насмерть сбил мужчину
07 декабря 2025, 17:40В Днепре мужчина с гранатой угрожал прохожим
07 декабря 2025, 17:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все блоги »