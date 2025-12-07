Фото из открытых источников

В понедельник, 8 декабря, в Украине снова будут действовать ограничения электроэнергии. Причиной являются последствия российских обстрелов

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Согласно сообщению энергетиков, ограничения будут следующими:

Графики почасовых отключений – с 00:00 до 23:59 – объемом от 2,5 до 4 очередей;

Графики ограничения мощности – с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - предупредили украинцев.

Напомним, власти Украины работают над тем, чтобы в ближайшие дни сократить отключение электроэнергии для общин и критической инфраструктуры. Об этом заявили в Кабмине.