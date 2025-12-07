18:31  06 грудня
07 грудня 2025, 17:55

До 16 годин без світла: в Укренерго озвучили графіки обмежень на 8 грудня

07 грудня 2025, 17:55
Фото з відкритих джерел
У понеділок, 8 грудня, в Україні знову будуть діяти обмеження електроенергії. Причиною є наслідки російських обстрілів

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Згідно з повідомленням енергетиків, обмеження будуть такими:

  • Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2,5 до 4 черг;
  • Графіки обмеження потужності — з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - попередили українців.

Нагадаємо, влада України працює над тим, щоб найближчими днями скоротити відключення електроенергії для громад та критичної інфраструктури. Про це заявили у Кабміні.

04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
