До 16 годин без світла: в Укренерго озвучили графіки обмежень на 8 грудня
У понеділок, 8 грудня, в Україні знову будуть діяти обмеження електроенергії. Причиною є наслідки російських обстрілів
Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.
Згідно з повідомленням енергетиків, обмеження будуть такими:
- Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2,5 до 4 черг;
- Графіки обмеження потужності — з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - попередили українців.
Нагадаємо, влада України працює над тим, щоб найближчими днями скоротити відключення електроенергії для громад та критичної інфраструктури. Про це заявили у Кабміні.
