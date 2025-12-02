Названо розмір середньої зарплати в Україні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У жовтні 2025 року середня зарплата в Україні становила 26 913 гривень. Це на понад 1% більше, ніж у вересні поточного року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну службу статистики України.

У відомстві назвали найвищі середні зарплати за регіонами:

40 738 гривень – у Києві;

30 675 гривень – у Луганській області (йдеться про підприємства, які юридично зареєстровані там);

27 892 гривні – на Дніпропетровщині.

При цьому найнижчий рівень середньої зарплати:

19 343 гривні – у Чернівецькій області;

19 920 гривень – на Кіровоградщині;

20 561 гривня – у Чернігівській області.

Найвищі зарплати – у сфері інформації та телекомунікацій: 65 047 гривень, а найнижчі – у сфері освіти – 16 984 гривень.

Як повідомлялось, Уряд не підтримав підвищення зарплат вчителям. Цю норму раніше схвалили профільний та бюджетний комітети Верховної Ради.