Названо розмір середньої зарплати в Україні
У жовтні 2025 року середня зарплата в Україні становила 26 913 гривень. Це на понад 1% більше, ніж у вересні поточного року
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну службу статистики України.
У відомстві назвали найвищі середні зарплати за регіонами:
- 40 738 гривень – у Києві;
- 30 675 гривень – у Луганській області (йдеться про підприємства, які юридично зареєстровані там);
- 27 892 гривні – на Дніпропетровщині.
При цьому найнижчий рівень середньої зарплати:
- 19 343 гривні – у Чернівецькій області;
- 19 920 гривень – на Кіровоградщині;
- 20 561 гривня – у Чернігівській області.
Найвищі зарплати – у сфері інформації та телекомунікацій: 65 047 гривень, а найнижчі – у сфері освіти – 16 984 гривень.
Як повідомлялось, Уряд не підтримав підвищення зарплат вчителям. Цю норму раніше схвалили профільний та бюджетний комітети Верховної Ради.
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Забудьте про мир – це лише початок великої війни
02 грудня 2025, 23:02У Луцьку пенсіонера оштрафували за організацію місця розпусти
02 грудня 2025, 22:57Рівень життя в ЄС опустився до мінімуму за 40 років порівняно з США — Bloomberg
02 грудня 2025, 22:22У Запоріжжі в грудні зацвіла сакура: фоторепортаж
02 грудня 2025, 22:08Лякати Європу війною – це чергова спецоперація ФСБ
02 грудня 2025, 21:59Як українки заробляють 1,5-2 тис. доларів на місяць: чим займаються
02 грудня 2025, 21:56Чехія не передаватиме Україні танки Т-72
02 грудня 2025, 21:50Тесла збила пенсіонера у Києві - відео
02 грудня 2025, 21:26Технології можуть стати не менш небезпечною зброєю, ніж ядерна
02 грудня 2025, 21:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі блоги »