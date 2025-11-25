Как будут отключать свет в Украине 26 ноября

иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 26 ноября, в Украине продолжат действовать графики почасовых отключений света для бытовых потребителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Как отмечается, завтра графики отключений света будут применяться во всех регионах Украины. Ожидается, что ограничения будут следующими:

с 00:00 до 23:59 – графики почасовых отключений для бытовых потребителей объемом от 0,5 до 2,5 очереди;

с 00:00 до 23:59 – графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В компании отметили, что время и объем применения ограничений может изменяться в течение дня.

Как сообщалось, в ближайшие дни проблема с отключениями света в Украине не исчезнет. В первую очередь это связано с тем, что несколько блоков атомных станций вынужденно сбросили мощность.