На Закарпатье задержали инкассаторов, перевозивших мужчин в броневике с мигалками
Завтра в Украине резко потеплеет до +17
В Ивано-Франковске пациент устроил стрельбу в больнице
25 ноября 2025, 18:55

Как будут отключать свет в Украине 26 ноября

25 ноября 2025, 18:55
иллюстративное фото: из открытых источников
В среду, 26 ноября, в Украине продолжат действовать графики почасовых отключений света для бытовых потребителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Как отмечается, завтра графики отключений света будут применяться во всех регионах Украины. Ожидается, что ограничения будут следующими:

  • с 00:00 до 23:59 – графики почасовых отключений для бытовых потребителей объемом от 0,5 до 2,5 очереди;
  • с 00:00 до 23:59 – графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В компании отметили, что время и объем применения ограничений может изменяться в течение дня.

Как сообщалось, в ближайшие дни проблема с отключениями света в Украине не исчезнет. В первую очередь это связано с тем, что несколько блоков атомных станций вынужденно сбросили мощность.

