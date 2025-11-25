22:59  25 листопада
РФ завдала удару по житловому будинку в Запоріжжі
17:54  25 листопада
На Закарпатті затримали інкасаторів, які перевозили чоловіків у броневику із мигалками
16:59  25 листопада
Завтра в Україні різко потеплішає до +17
25 листопада 2025, 18:55

Як відключатимуть світло в Україні 26 листопада

25 листопада 2025, 18:55
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У середу, 26 листопада, в Україні продовжать діяти графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укренерго" в Telegram.

Як зазначається, завтра графіки відключень світла застосовуватимуть у всіх регіонах України. Очікується, що обмеження будуть такими:

  • з 00:00 до 23:59 - графіки погодинних відключень для побутових споживачів обсягом від 0,5 до 2,5 черги;
  • з 00:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

У компанії зазначили, що час і обсяг застосування обмежень можуть змінювати протягом дня.

Як повідомлялось, найближчими днями проблема з відключеннями світла в Україні не зникне. Насамперед це пов’язано із тим, що декілька блоків атомних станцій вимушено скинули потужність.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
