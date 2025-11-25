Як відключатимуть світло в Україні 26 листопада

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У середу, 26 листопада, в Україні продовжать діяти графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укренерго" в Telegram.

Як зазначається, завтра графіки відключень світла застосовуватимуть у всіх регіонах України. Очікується, що обмеження будуть такими:

з 00:00 до 23:59 - графіки погодинних відключень для побутових споживачів обсягом від 0,5 до 2,5 черги;

з 00:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

У компанії зазначили, що час і обсяг застосування обмежень можуть змінювати протягом дня.

Як повідомлялось, найближчими днями проблема з відключеннями світла в Україні не зникне. Насамперед це пов’язано із тим, що декілька блоків атомних станцій вимушено скинули потужність.