14:45  23 ноября
Папа укачивает гроб с телом своего ребенка: в Тернополе прощаются с погибшей женщиной и ее детьми
11:49  23 ноября
Прорыв в лечении диабета 1-го типа впервые за 100 лет: новая терапия помогает организму вырабатывать собственный инсулин
09:00  23 ноября
Масштабная ночная атака на Днепропетровщину: 16 раненых, среди них 11-летний ребенок
23 ноября 2025, 15:48

Украинские спецназовцы уничтожили склады дронов и позиции окупантов в Донецкой области

23 ноября 2025, 15:48
Фото: Служба безопасности Украины
Силы спецподразделений СБУ провели несколько скоординированных ударов по ключевым объектам российских подразделений в Донецкой области

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Спецподразделения Службы безопасности Украины провели очередную серию прицельных операций в Донецкой области, нанеся удары по технике и оборудованию российских сил на передовых и в глубине их позиций.

Согласно информации СБУ, в Покровске была поражена башня на территории промышленного объекта. Разведка ранее зафиксировала там расположение пулеметных точек, позиций снайперов и операторов беспилотников. После удара объект был полностью уничтожен, что осложнило противнику возможность вести наблюдение и обстрелы с этого участка.

Еще одним направлением операции стала работа по тыловым складам оккупационных подразделений. Речь идет о локациях с FPV-дронами, а также беспилотными аппаратами типа "Zala" и "Гербер". По данным спецназовцев, эти склады использовались для обеспечения подразделений противника на разных участках фронта.

Для ударов применялись беспилотные аппараты "FP-2", оснащенные боевыми зарядами весом 105 килограммов. Такая мощность позволила нанести существенные потери технической инфраструктуре врага. В СБУ отмечают, что подобные операции будут продолжаться, поскольку уничтожение логистики и наблюдательных пунктов оккупантов оказывает существенное влияние на их возможности действовать на передовой.

Напомним, за минувшие сутки российские обстрелы Донецкой области унесли жизни четырех гражданских и ранили еще четырех – оккупанты выпустили более 2 тысяч ударов по фронтовой линии и жилым кварталам.

СБУ Донецкая область Покровск дроны удары FPV-дроны
