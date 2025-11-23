14:45  23 листопада
Тато колише труну із тілом своєї дитини: у Тернополі прощаються із загиблою жінкою та її дітьми
11:49  23 листопада
Прорив у лікуванні діабету 1-го типу вперше за 100 років: нова терапія допомагає організму виробляти власний інсулін
09:00  23 листопада
Масштабна нічна атака на Дніпропетровщину: 16 поранених, серед них 11-річна дитина
UA | RU
UA | RU
23 листопада 2025, 15:48

Українські спецпризначенці знищили склади дронів та позиції окупантів у Донецькій області

23 листопада 2025, 15:48
Читайте также на русском языке
Фото: Служба безпеки України
Читайте также
на русском языке

Сили спецпідрозділів СБУ провели кілька скоординованих ударів по ключових об’єктах російських підрозділів у Донецькій області

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Спецпідрозділи Служби безпеки України провели чергову серію прицільних операцій у Донецькій області, завдавши ударів по техніці та обладнанню російських сил на передових і в глибині їхніх позицій.

За інформацією СБУ, у Покровську було уражено башту на території промислового об’єкта. Розвідка раніше зафіксувала там розташування кулеметних точок, позицій снайперів та операторів безпілотників. Після удару об’єкт повністю знищили, що ускладнило противнику можливість вести спостереження та обстріли з цієї ділянки.

Ще одним напрямком операції стала робота по тилових складах окупаційних підрозділів. Йдеться про локації з FPV-дронами, а також безпілотними апаратами типу "Zala" і "Гербер". За даними спецпризначенців, ці склади використовувалися для забезпечення підрозділів противника на різних ділянках фронту.

Для здійснення ударів застосували безпілотні апарати "FP-2", оснащені бойовими зарядами вагою 105 кілограмів. Така потужність дала змогу завдати суттєвих втрат технічній інфраструктурі ворога. У СБУ зазначають, що подібні операції будуть продовжуватися, оскільки знищення логістики та спостережних пунктів окупантів суттєво впливає на їхні можливості діяти на передовій.

Нагадаємо, за минулу добу російські обстріли Донеччини забрали життя чотирьох цивільних і поранили ще чотирьох – окупанти випустили понад 2 тисячі ударів по фронтовій лінії та житлових кварталах.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ Донецька область Покровськ дрони удари FPV-дрони
Унаслідок російських ударів по Донеччині загинуло четверо людей та четверо поранені
23 листопада 2025, 12:37
Масштабна нічна атака на Дніпропетровщину: 16 поранених, серед них 11-річна дитина
23 листопада 2025, 09:00
Росіяни окупували ще 4 населені пункти на Донеччині
22 листопада 2025, 14:41
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Український співак Melovin отримав пропозицію від військового прямо на Майдані Незалежності
23 листопада 2025, 18:00
Поточна версія мирного плану США відповідає більшості українських пріоритетів, – Умєров
23 листопада 2025, 17:35
У Дніпрі підозрюваний у стрілянині 46-річний чоловік спричинив поранення двом містянам
23 листопада 2025, 17:00
Внаслідок бойових дій з боку окупанта зруйнувана майже вся генерація на Чернігівщині, – The Guardian
23 листопада 2025, 16:33
В Женеві продовжуються важливі переговори щодо завершення війни в Україні, – Зеленський
23 листопада 2025, 16:17
На Івано-Франківщині зіткнулися два авто: обидві машини злетіли в кювет, є постраждалі
23 листопада 2025, 15:05
Тато колише труну із тілом своєї дитини: у Тернополі прощаються із загиблою жінкою та її дітьми
23 листопада 2025, 14:45
Українська делегація розпочала переговори у Женеві з радниками США та Європи
23 листопада 2025, 13:45
Ворог завдав ударів по житлових районах Херсонщини: четверо загиблих та 11 поранених
23 листопада 2025, 13:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Всі блоги »