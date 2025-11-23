Фото: Служба безпеки України

Сили спецпідрозділів СБУ провели кілька скоординованих ударів по ключових об’єктах російських підрозділів у Донецькій області

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Спецпідрозділи Служби безпеки України провели чергову серію прицільних операцій у Донецькій області, завдавши ударів по техніці та обладнанню російських сил на передових і в глибині їхніх позицій.

За інформацією СБУ, у Покровську було уражено башту на території промислового об’єкта. Розвідка раніше зафіксувала там розташування кулеметних точок, позицій снайперів та операторів безпілотників. Після удару об’єкт повністю знищили, що ускладнило противнику можливість вести спостереження та обстріли з цієї ділянки.

Ще одним напрямком операції стала робота по тилових складах окупаційних підрозділів. Йдеться про локації з FPV-дронами, а також безпілотними апаратами типу "Zala" і "Гербер". За даними спецпризначенців, ці склади використовувалися для забезпечення підрозділів противника на різних ділянках фронту.

Для здійснення ударів застосували безпілотні апарати "FP-2", оснащені бойовими зарядами вагою 105 кілограмів. Така потужність дала змогу завдати суттєвих втрат технічній інфраструктурі ворога. У СБУ зазначають, що подібні операції будуть продовжуватися, оскільки знищення логістики та спостережних пунктів окупантів суттєво впливає на їхні можливості діяти на передовій.

Нагадаємо, за минулу добу російські обстріли Донеччини забрали життя чотирьох цивільних і поранили ще чотирьох – окупанти випустили понад 2 тисячі ударів по фронтовій лінії та житлових кварталах.