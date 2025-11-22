Сніг, ожеледиця і хуртовини: українців попередили про ускладнення погодних умов

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ДСНС попередили про ускладнення погодних умов 22-24 листопада

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт відомства.

Як зазначається, у зв’язку з переміщенням через територію України циклонів у західних областях очікується ускладнення погодних умов:

22-23 листопада випадатиме помірний, місцями значний сніг (утворення снігового покриву висотою 5-15 см, на Львівщині та Івано-Франківщині 20-30 см), спостерігатимуться налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини;

24 листопада послаблення та припинення опадів і явищ, зниження температури до 3-10° морозу.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, у суботу та неділю циклон і атмосферні фронти зумовлять складну погоду у західних областях України. За прогнозами синоптиків, там очікується мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу та ожеледиця.